Isparta'da yaban domuzu kuyruğu getirene 650 TL destek!

Isparta'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele için üreticilere yönelik ödeme uygulaması sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, yaban domuzu kuyruğu başına 650 TL ödeme yapıldığını açıklarken, mücadele çalışmaları için İl Özel İdaresi bütçesinden 140 bin lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Isparta'da tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında yer alan yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında çiftçilere ekonomik destek sağlanıyor. Özellikle ekili alanlarda zarara neden olan yaban domuzlarına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde, getirilen her kuyruk için 650 TL ödeme yapılıyor.

Yaban domuzları tarımın gündeminde

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı Performans ve Bütçe Müzakereleri Toplantısı'nda konuşan Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, kentte tarımsal üretimi etkileyen sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaban domuzlarının Isparta'da tarım alanları açısından önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Tuğrul, bu konuda İl Özel İdaresi tarafından destek sağlandığını ifade etti.

Mücadele için 140 bin liralık kaynak ayrıldı

Yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında 2026 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden 140 bin TL ödenek ayrıldığını açıklayan Tuğrul, uygulama kapsamında ödeme sisteminin devam ettiğini belirtti.

Getirilen her kuyruk için 650 TL

Uygulamanın dikkat çeken bölümünü ise üreticilere yapılan ödemeler oluşturuyor. Açıklamaya göre, mücadele kapsamında getirilen her yaban domuzu kuyruğu için 650 TL ödeme gerçekleştiriliyor.

Uygulamayla birlikte hem yaban domuzlarının tarım arazilerinde oluşturduğu zararın azaltılması hem de üreticilerin mücadele çalışmalarına destek verilmesi hedefleniyor.

Isparta'da tarımsal üretimin korunması açısından önem taşıyan uygulamanın, yaban domuzlarıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.