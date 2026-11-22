Isparta’da 22 Kasım’da elektrik kesintisi! Merkez ve Yalvaç etkilenecek
Isparta’da 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Isparta merkezde Batıkent Mahallesi’nde 7 saat sürecek kesinti uygulanırken, Yalvaç’ta ise çok sayıda mahalle ve bölgede 2 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım Pazar günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisine gidilecek. Kesintiden Isparta merkezde Batıkent Mahallesi ile Yalvaç ilçesindeki çok sayıda mahalle ve yerleşim alanı etkilenecek.
Isparta merkezde 7 saat elektrik kesintisi
Isparta merkezde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında Batıkent Mahallesi’nin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Saat 09.00’da başlayacak kesintinin 16.00’ya kadar devam etmesi planlanıyor.
Kesintiden etkilenecek noktalar şöyle:
Batıkent Mahallesi 4790 numaralı bölge
Batıkent Mahallesi 4795 numaralı bölge
Yalvaç’ta çok sayıda mahallede elektrik kesilecek
Yalvaç ilçesinde ise bakım çalışmaları nedeniyle saat 13.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Kesintiden Cumhuriyet, Fatih, Görgü Bayram, Kaşcami, Kaşhacıbey, Kaşyukarı, Müderris, Pazar Aşağı, Pazar Yukarı, Sanayi, Saray ve Çarşı mahalleleri etkilenecek.
Kesinti kapsamında belirtilen cadde ve sokaklar ise şu şekilde:
Fatih Mahallesi: Bağlar Yolu ve Ordu Caddesi
Görgü Bayram Mahallesi: Namazgâh Caddesi ve Söğütlü Çeşme Sokak
Kaşcami Mahallesi: Bahçeiçi ve Seyran sokakları
Kaşhacıbey Mahallesi: Bahçeiçi ve Lambaaltı sokakları
Müderris Mahallesi: Hıdırlık Yolu Yukarı Sokak
Pazar Aşağı Mahallesi: Afşin ve Sena sokakları
Sanayi Mahallesi: Şehit Latif Keçeci Caddesi
Saray Mahallesi: Beril ve Mizan sokakları
Ayrıca Pazar Aşağı