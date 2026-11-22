Isparta’da 22 Kasım’da elektrik kesintisi! Merkez ve Yalvaç etkilenecek

Isparta’da 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Isparta merkezde Batıkent Mahallesi’nde 7 saat sürecek kesinti uygulanırken, Yalvaç’ta ise çok sayıda mahalle ve bölgede 2 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım Pazar günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisine gidilecek. Kesintiden Isparta merkezde Batıkent Mahallesi ile Yalvaç ilçesindeki çok sayıda mahalle ve yerleşim alanı etkilenecek.

Isparta merkezde 7 saat elektrik kesintisi

Isparta merkezde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında Batıkent Mahallesi’nin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Saat 09.00’da başlayacak kesintinin 16.00’ya kadar devam etmesi planlanıyor.

Kesintiden etkilenecek noktalar şöyle:

Batıkent Mahallesi 4790 numaralı bölge

Batıkent Mahallesi 4795 numaralı bölge

Yalvaç’ta çok sayıda mahallede elektrik kesilecek

Yalvaç ilçesinde ise bakım çalışmaları nedeniyle saat 13.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden Cumhuriyet, Fatih, Görgü Bayram, Kaşcami, Kaşhacıbey, Kaşyukarı, Müderris, Pazar Aşağı, Pazar Yukarı, Sanayi, Saray ve Çarşı mahalleleri etkilenecek.

Kesinti kapsamında belirtilen cadde ve sokaklar ise şu şekilde:

Fatih Mahallesi: Bağlar Yolu ve Ordu Caddesi

Görgü Bayram Mahallesi: Namazgâh Caddesi ve Söğütlü Çeşme Sokak

Kaşcami Mahallesi: Bahçeiçi ve Seyran sokakları

Kaşhacıbey Mahallesi: Bahçeiçi ve Lambaaltı sokakları

Müderris Mahallesi: Hıdırlık Yolu Yukarı Sokak

Pazar Aşağı Mahallesi: Afşin ve Sena sokakları

Sanayi Mahallesi: Şehit Latif Keçeci Caddesi

Saray Mahallesi: Beril ve Mizan sokakları

Ayrıca Pazar Aşağı