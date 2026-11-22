Isparta'da iki çocuk kayıp! Aileleri vatandaşlardan yardım istedi

Isparta'da 15 yaşındaki Süleyman Aslancan ve 14 yaşındaki Ömer Eski'den haber alınamıyor. Bağlar Mahallesi'nden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki çocuğun bulunması için aileleri yardım çağrısında bulundu.

Isparta'da iki çocuğun kaybolması ailelerini endişeye sevk etti. 15 yaşındaki Süleyman Aslancan ile 14 yaşındaki Ömer Eski'nin bulunması için yakınları vatandaşlardan destek istedi.

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Aslancan Bağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Aynı süreçte arkadaşı 14 yaşındaki Ömer Eski'den de haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan aileler, kayıp başvurusunda bulunarak yardım çağrısını duyurdu.

Kayıp çocukları görenlerden yardım isteniyor

İki çocuğun bulunabilmesi için aileleri, onları gören veya nerede olduklarına ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Kayıp çocuklar hakkında bilgi sahibi olanların aşağıdaki numaralara ulaşabileceği belirtildi:

Süleyman Aslancan'ın ailesi: 0537 988 30 92

Ömer Eski'nin ailesi: 0541 114 60 58

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Aileler, çocukların bulunmasına yardımcı olabilecek her türlü bilginin kendileri için önemli olduğunu belirterek vatandaşlardan destek bekliyor.

Çocukları gören veya yerleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların ailelere ya da emniyet birimlerine bilgi vermeleri isteniyor.