2016 Yılından Bu Yana Yazılım Geliştirme Alanında Faaliyet gösteren Teknikcell Yazılım Ltd. Şti. 3. Kez Düzenlediği Yazılım geliştirme kursuna kayıt almaya başladı. Türkiye Çapında WEB Uygulamaları Geliştiren Teknikcell personel ihtiyacını kurslarına katılım sağlayan kursiyerlerden sağlamakta hemde kursiyerlerine kurs döneminde çalışma ve staj imkanı vermekte hemde kurs sonunda başarılı olan kursiyerlenden sağlamaktadır.WEB Uygulamaları kursu, HTML-CSS-Javascript-PHP-JQUERY ve Bootstrap alanlarında verilecektir. Detaylı Bilgi için 0850 302 60 66 yada 0246 237 17 40 veya 542 713 24 04 numaralı telefonları arayabilir web sitesini ziyaret edebilirsiniz.