Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 yıldır mahallelerde görev alamayan Ramazan davulcuları bu yıl söyleyecekleri manilerle vatandaşları sahura kaldıracak. Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen seçmelerde mahallelerde görev alacak Ramazan davulcuları belirlendi, yaka kartları verildi.Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği son 2 yıldır Ramazan ayında davulculara izin verilmemişti. Ramazan ayının vazgeçilmez sembollerinden olan davulcular bu Ramazan ayında mahallerdeki görevlerine geri dönüyor. Cuma günü akşamı ilk teravih namazıyla başlayacak olan Ramazan ayında 44 mahallede görev alacak yaklaşık 80 davulcu çalacakları ve söyleyecekleri manilerle vatandaşları sahura kaldıracak.Ramazan ayında görev alacak davulcuların seçmeleri Isparta Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapıldı. Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen seçmelerde davulcular ritim ve mani testinden geçirildi. Ramazan ayında davul çalmaya hak kazanan davulculara Isparta Belediyesi tarafından yaka kartları verildi. Yaka kartı olmayan davulcuların mahallelerde görev almalarına ve bahşiş toplamalarına izin verilmeyecek.Ramazan davulcusu seçme komisyonunda yer alan Reşat Kaya, davulcu seçmelerini yaptıklarını ve Ramazan ayında sahurda görev alacaklara yaka kartlarını verdiklerini söyledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlardan davulcu müzisyenlere sahip çıkmalarını istediklerini dile getiren Kaya, “Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz. Örf ve adetlerimiz kaybolmasın diye işimizi sürdürüyoruz. Korsan davulculara dikkat etmek gerekiyor. Her mahalle davulcusunu tanısın. Biz de bunları kontrol edeceğiz. Zabıta Müdürlüğümüz de gerekli denetimleri yapacaktır. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.Seçmeleri geçerek mahallelerde Ramazan ayında davul çalmaya hak kazanan davulcular da pandemi sürecinin ardından tekrar görev almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Davulcular, “Pandemi dolayısıyla 2 yıldır çalmıyorduk. Şükür bugünlerimize bu yıl Ramazan davulumuzu çalacağız. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu yıl bize yardımcı oldu. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” dediler.