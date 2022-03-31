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ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET

ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET
ISPARTA
G.Tarihi: 30.03.2022 19:18
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
7 GÜN 24 SAAT KURYE İLE  KAPINIZA GELİYOR!

Pinoli: ''Pizza, Pasta, Börek, Simit, Poğaça, Yaş Pasta ve  Tatlı''  çeşitlerini  hem işyerinden hem de dijital alışveriş platformlarından sipariş ile vatandaşlarımıza istenilen saatte  ulaştırıyor.
Mükemmel pizzası, Isparta'da  tek olan kremasıyla dillere destan magnolia tatlısı da Pinoli Fırın Kafe'de üretiliyor.
Özel etkinler. kutlamalar ve kurumsal toplantılar için toplu siparişlerde kabul ediliyor.
Pinoli lezzetlerine ulaşmak için:
  • Yemek Sepeti, Getir
  • Telefon ile alo paket sipariş 
  • 24 saat kurye teslimatı
gibi hizmetlerini kullanabiliyorsunuz.
Isparta'nın lezzet sokağına Pinoli'ye tüm okurlarımızı davet ediyoruz.

İşte iletişim bilgileri:

  Merkez Şube: Karaağaç mahallesi 106. cadde No:163 Gönül Apartmanı ISPARTA
  2. Şube: Pirimehmet mahallesi 1714 sokak Oflaz Apartmanı No: 17 ISPARTA
  Telefonlar: 0 555 100 32 72
                     0 246 242 13 35
                     0 246 232 99 86

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