7 GÜN 24 SAAT KURYE İLE KAPINIZA GELİYOR!

Pinoli: ''Pizza, Pasta, Börek, Simit, Poğaça, Yaş Pasta ve Tatlı'' çeşitlerini hem işyerinden hem de dijital alışveriş platformlarından sipariş ile vatandaşlarımıza istenilen saatte ulaştırıyor.

Mükemmel pizzası, Isparta'da tek olan kremasıyla dillere destan magnolia tatlısı da Pinoli Fırın Kafe'de üretiliyor.

Özel etkinler. kutlamalar ve kurumsal toplantılar için toplu siparişlerde kabul ediliyor.

Pinoli lezzetlerine ulaşmak için:

Yemek Sepeti, Getir

Telefon ile alo paket sipariş

24 saat kurye teslimatı

gibi hizmetlerini kullanabiliyorsunuz.

Isparta'nın lezzet sokağına Pinoli'ye tüm okurlarımızı davet ediyoruz.



İşte iletişim bilgileri:

Merkez Şube:

Karaağaç mahallesi 106. cadde No:163 Gönül Apartmanı ISPARTA



2. Şube:

Pirimehmet mahallesi 1714 sokak Oflaz Apartmanı No: 17 ISPARTA



Telefonlar: