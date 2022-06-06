Vekalet Yoluyla Kurban Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Isparta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi işbirliğiyle "Türkiye Diyanet Vakfı 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.Isparta Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, İl Müftüsü Bayram Şahin, İl Müftü Yardımcıları, müftülük idarecileri, personel ve din görevlileri katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin, “Her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu yıl da ihtiyaç sahibi ve yetimlere kurban etini sizlerin desteği ve çabası ile ulaştırmak üzere bu semineri düzenlemiş bulunuyoruz. Sizlerin bu organizasyonda emeğiniz çok fazladır. Her yıl daha kapsamlı ve sistematik bir şekilde sayıyı yükseltmek istiyoruz. Derdimiz yurt içinde ve yurt dışında insanlara kurban eti ulaştırmak. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.03 Haziran Cuma günü gerçekleşen toplantıda kürsüye davet edilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ise “Türkiye ve dünyada düzenlenen vekaletle kurban organizasyonunda ülkemizin tüm müftülüklerinde canhıraş bir çabanın olduğunu görüyoruz. Biz de verdiğimiz sayılarla her yıl bir o kadar artırarak insanlara kurban etlerini ulaştırma çabası içerisindeyiz. Isparta’nın bu konuda ciddi bir uğraş gösterdiğinin farkındayız. Elbette bunun karşılığı ahirette Rabbimizden gelecektir inşallah” şeklinde konuştu.Program TDV ve Kurban tanıtım filmlerinin izlenmesiyle sona erdi.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ