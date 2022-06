Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Uluslararası Gül Festivaline yurtiçi ve yurtdışından gelerek katılan gösteri grupları ve misafirlerle buluştu. Başkan Başdeğirmen, misafirlerin festivale renk kattığını belirtirken, misafirler de “Burada çok güzel ağırlandık. Isparta mükemmel bir şehir. Her yer tertemiz. İyi ki Isparta’nın belediye başkanısınız, iyi ki sizi tanımışız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” dediler.Isparta Uluslararası Gül Festivali, 3 gün boyunca süren renkli görüntülerin ardından sona erdi. Festivalde sanatçıların konserlerinin yanı sıra şehrin farklı noktalarında çocuklar ve yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenlenirken, gül bahçelerinde de hasat yapıldı. Uluslararası Gül Festivaline katılmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelen gösteri grupları da Isparta halkına sundukları gösterilerle eğlenceli anlar yaşattı. Gösteri grupları 3 gün boyunca kentin farklı yerlerinde gösterilerini sergilediler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Uluslararası Gül Festivaline katılmak üzere farklı iller ve yurtdışından gelen gösteri grupları ve misafirlerle Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Salonda ‘Büyük başkan’ sloganlarıyla karşılanan Başkan Başdeğirmen, 3 gün sürecince gösterilerini sergileyen gösteri grupları ve misafirlere festivale renk kattıkları için teşekkür etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gösteri grupları ve misafirlerin festivale renk kattığını belirterek, “Isparta’da olmanızdan dolayı çok memnun olduk. Isparta’mız ve gül bahçeleri sizlerle çok daha güzel oldu. Sizler olmasanız festivalin bir anlamı yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler de Gül Festivalinin kendileri için çok güzel geçtiğini ifade ederek, “Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle ilgilenen arkadaşlar hep güler yüzlüydü. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Isparta’ya artık derin duygular besliyoruz. Isparta’dan çok mutlu ayrılacağız. Sizleri tanımak bizler için büyük bir fırsat. Davetiniz için teşekkür ederiz. İyi ki Isparta’nın belediye başkanısınız, iyi ki sizi tanımışız. Biz büyükşehirlerde yaşıyoruz. Isparta mükemmel bir şehir. Her yer tertemiz. Herkese gelmesini tavsiye ediyoruz, bol bol da sosyal medyada şehrin fotoğraflarını yayınlıyoruz” dediler.Kırgızistan’dan gelen heyet de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, ağız kopuzu çalarak gösteri sundu, şarkı söylediler. Kırgızistan’dan gelen misafirler, “Size çok teşekkür ediyoruz. Isparta’yı çok sevdik ve geldiğimize çok memnun olduk. Türk ve Kırgız her zaman kardeş olarak birbirimize her zaman destek oluyoruz. Herkese teşekkür ederiz” dediler.