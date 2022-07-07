(KURBAN BAYRAMINDA BÖLGEMİZDE HAVA)

Bölgemizde bayram süresince I. Ve 2. Günü Antalya’nın iç kesimleri ile Göller Yöresinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Bayramın 1. günü (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Parçalı bulutlu, Burdur ve Isparta il genelinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyorAntalya: 31/26 Muğla : 33/21 Burdur: 32/18 İsparta : 30/19Bayramın 2. günü (10 Temmuz 2022 Pazar): Antalya’nın ıç kesimleri ile ve Burdur ve İsparta il geneli yeıel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Antalya: 31/25 Muğla : 32/20 Rıırdıır: 30/17 İsparta : 28/18Bayramın 3. günü (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Parçalı bulutlu, Antalya’nın iç kesimlerinde akşam saatlerinde hafif ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor,Antalya: 32/26 Muğla : 33/21 Burdur: 33/18 İsparta : 32/18Bayramın 4. günü (12 Tenımıız 2022 Salı): Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Antalya: 35/27 Muğla : 36/22 Burdur: 35/19 İsparta : 35/20METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ