Ülkemizde üretilen lavantanın büyük bir kısmının sağlandığı Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge bürünmeye başladı.Lavanta tarlalarının tamamıyla mora büründüğü Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ta “Lavanta Festivali” 22-23-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.Isparta Valisi Aydın Baruş, Türkiye lavanta üretiminin büyük bir kısmının sağlandığı Keçiborlu ilçesindeki lavanta bahçelerinde incelemelerde bulunarak kaymakam Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Murat Yusuf Parlak, Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’den devam eden hazırlıklar ile ilgili bilgi aldı.Vali Baruş, Kuyucak köyünde Lavanta bahçelerinde gazeteciler ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.Isparta’da 1970’li yıllardan buyana lavanta üretildiğini kaydeden Vali Aydın Baruş, Isparta’nın lavanta üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirterek, bütün ziyaretçileri 22-23-24 Temmuz tarihinde Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yapılacak Lavanta Festivaline davet etti.Vali Baruş; “1970’li yıllardan buyana Keçiborlu ilçemizde, Kuyucak köyümüzde lavanta üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta Türkiye'deki lavanta üretiminde 1. sırada olan bir il. Bu lavantanın sadece görselliği kokusuyla değil aynı zamanda ticari ürünleri ile ilimiz ekonomisine kazandırılması yolunda Kuyucak Köyü çok büyük mesafe kat etti. Sizin de gördüğünüz gibi lavantaların güzelliği ve kokusu bakımından da kalitesi tartışılmaz Isparta'nın. Biz bütün ziyaretçileri Isparta’mıza bekliyoruz. Tam lavantaların açmaya başladığı mevsim buradaki lavanta hasadı Ağustos ayının sonlarına kadar sürecek. Tabii yükseltiye bağlı olarak daha yüksek rakımda ki yerlerde eylül ayı sonuna kadar lavanta hasadı gerçekleştirilecek. Bizlerde lavantanın hem Türkiye'ye hem Dünyaya tanıtılması ve Isparta’mızın bu güzel yüzünün herkese tanıtılması bakımında 22-23-24 Temmuz tarihlerinde “Lavanta Festivali” gerçekleştireceğiz. Isparta Valiliği koordinesinde, Keçiborlu Kaymakamlığı, Keçiborlu Belediye Başkanlığımız, Kuyucak Köyü Muhtarlığımız, Kuyucak Kadın Kooperatifi ve Isparta Kültür ve Turizm Derneği'nin katkılarıyla bu Lavanta Festivalini İnşallah gerçekleştireceğiz. Çok yoğun bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Buradaki ziyaretçi sayısı konusunda bir kaç rakam vermek istiyorum ki buranın ekonomisi açısından lavantanın ne kadar önemli bir role sahip olduğunu kolayca anlatalım 2016 yılında 20.000 kişiden başlayan ziyaretçi sayısı 2019'da 750.000 kişiye ulaştı. Tabii pandemi nedeniyle son 2 yıldır ziyaretçi sayısında azalma olmakla birlikte 2021 yılında da yaklaşık 451.000 ziyaretçi aldık. İnşallah bu sene 2019 yılındaki rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Bizler de Valilik olarak İl Özel İdaresi olarak Isparta Davraz kayak merkezinde rekreasyon alanında hem gül üretimini arttırma hem örnek bahçe oluşturma hem de lavanta üretimine katkıda bulunma amacı ile bahçeler oluşturuyoruz. Şu anda Türkiye'nin tek parçada en büyük lavanta tarlasını Isparta Davraz Kayak Merkezinde oluşturduk ve tam 450 dönüm alana sahip. Akdeniz güneşinin sağlamış olduğu avantajla birlikte lavantamızın kalitesi konusunda iddialıyız. Ziyaretçilerimiz Türkiye'deki en iyi lavanta bahçelerini ve en iyi lavanta ürünleri de burada bulabilirler.” dedi.Vali Aydın Baruş, Kuyucak köyünde Şehit P.Uzm.Çvş. Hüseyin Avni Korkmaz’ın kardeşleri tarafından hizmete alınan lavanta tesislerinin açılışını Şehidimizin annesi Tayyibe Korkmaz’la birlikte gerçekleşti. Tesisin bölümlerini gezen Vali Baruş işletmecilere bol kazançlar diledi.