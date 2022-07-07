15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI - 2022

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.SaatHalkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

SaatŞehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması

Yer: Şehitlik - Karaağaç Mah.

Saat15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma Yer: İl Jandarma Komutanlığı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Temsili Olarak Yeni Fidan Dikimi Yapılması

Yer: Isparta Garı Millet Bahçesi

SaatŞehitlerimizin Ruhu İçin Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması

Yer: Ulu Cami

Saatİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı

Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu

SaatÇocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı

Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası



Saat : 16.15 - Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklarımızın Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaretleri

Yer: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binası

SaatTürkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını ZiyaretYer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31SaatStantların AçılışıYer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi MeydanıSaat15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü(Mehteran Eşliğinde; Protokol-Vatandaşlar-Bisiklet-Araç Konvoyu) veMehteran GösterileriHarekât GüzergâhıBelediye Başkanlığı Binası ÖnüVarış Yeri15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı