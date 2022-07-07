15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI - 2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.
Aydın BARUŞ Isparta Valisi
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
15 Temmuz 2022 Cuma Günü
Saat : 09:00 - Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Temsili Olarak Yeni Fidan Dikimi Yapılması
Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası
Saat : 16:30 - Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31
Saat : 17.30 - Stantların Açılışı
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat : 20.00 - 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
(Mehteran Eşliğinde; Protokol-Vatandaşlar-Bisiklet-Araç Konvoyu) ve
Mehteran Gösterileri
Harekât Güzergâhı
Belediye Başkanlığı Binası Önü
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Aydın BARUŞ Isparta Valisi
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
15 Temmuz 2022 Cuma Günü
Saat : 09:00 - Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi MeydanıSaat : 10:00 - Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması
Yer: Şehitlik - Karaağaç Mah.Saat : 11:00 - 15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma Yer: İl Jandarma Komutanlığı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Temsili Olarak Yeni Fidan Dikimi Yapılması
Yer: Isparta Garı Millet BahçesiSaat : 11:30 - Şehitlerimizin Ruhu İçin Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması
Yer: Ulu CamiSaat : 12:00 - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi SalonuSaat : 14:00 - Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı
Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası
Saat : 16.15 - Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklarımızın Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaretleri
Yer: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binası
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31
Saat : 17.30 - Stantların Açılışı
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat : 20.00 - 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
(Mehteran Eşliğinde; Protokol-Vatandaşlar-Bisiklet-Araç Konvoyu) ve
Mehteran Gösterileri
Harekât Güzergâhı
Belediye Başkanlığı Binası Önü
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat : 21.00 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
(15 Temmuz 2022 Günü Saat 22.00’den 16 Temmuz 2022 Günü Saat 05.00’e Kadar)
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Sancak Koşusu ve Bisikletçilerin Geçişi Harekât Güzergâhı Çünür Kavşağı Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı 16 Temmuz 2022 Cumartesi Günü
Saat : 00.13 Camilerimizde Sela Okunması
- Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması
- Protokol Konuşmalarının Yapılması
- Günün Anlam ve Önemine Dair Çeşitli Etkinliklerde Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi
- Günün anlam ve önemine dair yöresel sanatçı (BAŞKAL) tarafından Kahramanlık Türkülerini seslendirmesi
- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi
(15 Temmuz 2022 Günü Saat 22.00’den 16 Temmuz 2022 Günü Saat 05.00’e Kadar)
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Sancak Koşusu ve Bisikletçilerin Geçişi Harekât Güzergâhı Çünür Kavşağı Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı 16 Temmuz 2022 Cumartesi Günü
Saat : 00.13 Camilerimizde Sela Okunması
DİĞER ETKİNLİKLER
- Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite personelleri ve öğrencilerine yönelik “Türkiye Aşkına” konulu bilinçlendirme konferansları düzenlenecektir.
- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ve İl Genelinde “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenecektir.
- 15 Temmuz 2022 tarihinde gün boyuncu;
- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.
- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kaymakkapı Meydanı ve IYAŞPark Alışveriş Merkezi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Binasında 15 Temmuz ile ilgili fotoğraflar sergilenecektir.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Millet Kıraathanesinde (Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası) 15 Temmuz ile ilgili fotoğraflar sergilenecektir.
- Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Köşesi oluşturulacaktır.
- Etkinliklere katılan vatandaşlarımıza; 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, mobil araçlarla ve belirlenen camilerde su, çorba vb. ikramlar verilecektir.
- 15 Temmuz 2022 tarihinde Ulu Camisi’nde Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikram edilecek olan lokum ve şekerin birlikte dağıtılacaktır.
- Törenler 15 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü son bulacaktır.
- 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.
- Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Görevli kurumlar, 01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.
- Hafta boyunca; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları müdürleri tarafından Şehit yakınları ve Gazilerimiz ziyaret edilecektir.
- 15 Temmuz 2022 Cuma günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.
- 15 Temmuz 2022 Cuma günü 22.00’den itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 50’şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.
- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri ve müzikleri sunulacaktır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde faydalanılmak üzere hazırlanacak kurumsal kimlik ve görsel materyaller (logo, afiş, fotoğraf, video ve infografikler vb.), kısa filmler ve animasyonlar hazırlanmış olan 15 Temmuz Kurumsal Kimliği’nde (https://kurumsal.15temmuz.gov.tr/) yer almaktadır. Paydaş kurum ve kuruluşlar, anma etkinlikleri çerçevesinde kullanacağı materyallere bu site üzerinden ulaşmalıdır.
- 15 Temmuz ve Türkiye Aşkına konsepti anlatılırken hazırlanmış olan 15 Temmuz Dijital Arşivi’nin (https://15temmuz.gov.tr/) kullanılması, Anma Etkinliklerinde söylem birliği sağlanması açısından önemlidir.
İL ANMA KOMİTESİ
görevlilere emir mahiyetindedir.
İL ANMA KOMİTESİ