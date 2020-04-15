Kaymakkapı modern görünüme kavuşuyor

Vatandaşa ücretsiz WiFİ hizmeti sunulacak

Kaymakkapı Meydanında incelemelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, meydanın modern yüzüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını söylerken, WiFi hizmetiyle vatandaşların ücretsiz internet imkanına kavuşacağını belirtti.Isparta Belediyesi 5500 metrekarelik alanı kapsayan Kaymakkapı Meydanında düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yürüyüş yolları, oturma alanlarının oluşturulacağı, aydınlatmaların yapılacağı alana 63 metre uzunluğunda otobüs durağı yapılacak. Durağın hemen arkasında seyyar olarak satış yapan esnafa sabit yerde iş yapma imkanı sağlanacak. Meydanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşlara bir de müjde verdi. Başdeğirmen, meydana telefon şarjı için prizler konacağını söylerken, “Meydanda ayrıca WiFi hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz internet imkanı hazırlıyoruz. İlk defa burada başlayacağız ve bu uygulamayı genişleteceğiz” dedi.Isparta’da vatandaşların en çok vakit geçirdikleri yerlerden birisi olan Kaymakkapı Meydanında düzenlemeye gittiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meydanda zaman içerisinde bozulmalar meydana geldiğini ve bunların giderilerek, yeni yüzüne kavuşturulacağını söyledi.Kaymakkapı Meydanında bulunan esnafların dükkanlarını temizlediğinde suların meydan zemininde kaldığını anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tüm işletmelerimizin önlerine su gideri hazırladık. Yer döşeme bozuklukları olduğu için kaldırdık. Oturma guruplarımızı kaldırdık. Yağmur suyu sistemi oluşturduk. Altyapı eksikliklerini, kod bozukluklarını giderdik. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kavaklı Cami bölgesinde bir sorun vardı onu çözdük” dedi.Kaymakkapı Meydanında bulunan yeraltı çarşısına tavandan su girdiğini ve bu sorunun da giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Alt geçidimiz uzun yıllar su almış. Seçim öncesi esnafımız bu sorunu bana iletmişlerdi. Bu arızayı tespit ettik, asfaltı kaldırarak yeniden yeraltı çarşısının tavanında yalıtım çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından meydan üst düzenlemesini gerçekleştireceğiz” görüşlerinde bulundu.Meydanda daha önceden düzensiz bir şekilde bulunan esnaflar için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Başdeğirmen, “Burada seyyar olarak iş yapan esnafımız için de çalışmalar yaptık. Otobüs duraklarımızı yeniliyoruz. 63 metre uzunluğunda bir durak yapıyoruz. Durağımızın arka kısmına da küçük dükkanlar yaparak bu esnafımızı oraya aktaracağız. Buradaki esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Esnafımız için kalorifer tesisatını yapıyoruz, her işletme içine de lavabo koyuyoruz. Isparta’mıza yakışan bir meydan oluşturuyoruz. Yaya öncelikli düzenlemeler yapacağız” ifadelerinde bulundu.Meydanda gerçekleşecek yeniliklerle ilgili olarak da bir müjde veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların telefonlarını şarj edebilmeleri için meydana prizler konacağını söyledi. Başdeğirmen, “Meydanda ayrıca WiFi hizmeti ile vatandaşlarımıza burada ücretsiz internet imkanı sunacağız. İlk defa burada başlayacağız ve bu uygulamayı genişleteceğiz” dedi.