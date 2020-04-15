40 UMRECİ DAHA TABURCU EDİLDİ

YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan ve Covid-19 testleri pozitif çıkınca İsparta Şehir Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen umrecilerden 40'ı daha t taburcu edildi.Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 40 umreci, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından önceki akşam taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. Sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı.Umreciler daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi. İl sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, hastaları taburcu etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin'de 15 günlük süreçte birçok hastayı iyileştirerek taburcu ettiklerini anlattı. Hastane imkanlarının yeterli olduğunu kaydeden Keskin, "" diye konuştu.