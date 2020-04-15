İntihar olayı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bugun Altınkum mekiinde şelale park karşısında 11:30 sıralarında meydana geldi.
Emekli Uzman Çavuş H.K. görgü tanıklarının ifadelerine göre yakın marketten kalem aldı ve yazdığı notun ardından göl kenarına yakın bir yerde yanında bulunan beylik tabancası ile kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.
Siah sesini duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri ilk olarak yetişti. Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Ebru Sevgili'nin yaptığı incelemelerin ardından Emekli Uzman Çavuş H.K.'nın cansız bedeni ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı.
Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Eğirdirses