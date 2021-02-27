ISPARTA'DA VALİLİK KUPASI KAYAK YARIŞLARI YAPILDI

Kayak sporunun il genelinde tanıtımının yapılması, yaygınlaştırılması ve profesyonel kayakçı yetiştirmek amacıyla Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi tesislerinde Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları düzenlendi.Isparta Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü tarafından organize edilen yarışlara alp disiplini ve snowboard dallarından yaklaşık 100 sporcu katıldı. Alp disiplini ve snowboard dallarında 10 farklı yaş grubunda yarışlara katılan sporcular dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.Yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcuların madalyaları Vali Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından verildi. Madalya töreninin ardından Vali Seymenoğlu ve Vali Arslantaş genç sporcularla bol bol fotoğraf çektirdi.Düzenlenen yarışlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu, bu tür organizasyonların genç kayakçıları spora kazandırmak için çok önemli önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Seymenoğlu, “İlk geldiğimiz günden itibaren Davraz’ın bu şehir için bir nimet olduğundan bahsediyoruz. Davrazı sadece turizm ve ekonomik anlamda değerlendirmenin yanında Davraz Kayak Merkezi ve bölgesini sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirip planlamaya başladık. Geldiğimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün spor salonu çalışması vardı. Şükürler olsun tamamladık ve hizmete aldık. Spor salonunun ilk çıktısı bu yıl düzenlediğimiz 1. Valilik Kupası yarışları oldu. Çünkü bu fiziki mekan olmadığı takdirde çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde eğitmemiz, pistlerde yarıştırmamız zor olacaktı. İlimize kazandırılan spor salonumuzu daha farklı spor etkinliklerimizde de kullanmayı düşünüyoruz. Davraz doğal olarak bize bu fırsatı veriyor. Fırsatı değerlendirmek için organizasyonumuzu tamamladık. Emin olabilirsiniz ki önümüzdeki günlerde, yıllarda Isparta ilinin adını başta Türkiye olmak üzere her yerde duymaya başlayacağız. Çünkü kayak ve snowboard dallarında çok başarılı çocuklarımız var. Bize kalan onlara gerekli alt yapıyı hazırlamak ve iyi bir eğitimden geçirip bu tür yarışmalara gönderebilmek. Bu organizasyonda emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcımıza, kayak kulüplerimizin yöneticelerimize, antrenörlerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışlarının bundan sonraki yıllarda geleneksel hâle getirilmesi planlanıyor.