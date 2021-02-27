Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe özellikle MONT KABAN imalatıyla iç piyasanın talebini karşılayan imalatçı üyelerimiz şimdide Dünya markalarına üretim yapıyorlar. Bizde Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin pastadaki paylarını artırma ve Mont Kaban sektöründe Marka olabilmeleri adına Üniversitemizle işbirliği yaparak profesyonel personel desteği teknik ve akademik destek sağlama adına protokolümüzü yaptık. İnşallah yeni açacağımız bölümlerimizle Tekstil sektörümüzü çok daha güçlü hale taşıyacağız. Bu bağlamda çok kıymetli Üniversite hocalarımıza ve üyelerimiz olan sektör temsilcilerimize çok teşekkür ederiz.Yalvaç Ticaret Odası