BAKA Toplantısı Davraz’da Yapıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Şubat ayı toplantısı Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Ali Arslantaş Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) içerisinde yer alan Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında SUDUM Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer’den bilgi alarak YETEM bünyesinde faaliyet yürüten araştırma laboratuvarlarında incelemelerde bulundular.Ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Burdur Valisi Ali Arslantaş ve BAKA yönetim kurulu üyeleri Davraz Kayak Merkezine geçti. Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan heyet telesiyeje binerek Davraz Kayak Merkezinin güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.Kayak Merkezi gezisinin ardından BAKA yönetim kurulu toplantısına geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Burdur Valisi Ali Arslantaş Ajans Yönetim Kurulu olarak, bölge illeri Antalya, Burdur ve Isparta’nın sosyo-ekonomik kalkınması için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek özellikle pandemi sürecinde istihdamın artırılmasına, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik politikalar geliştirmekte ve bu yönde faaliyetler yürütmekte olduklarını söyledi.Toplantıya, Isparta, Antalya ve Burdur Valilerinin yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar katıldı.