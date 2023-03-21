Katılımcı Başvuru Tarihleri 22 - 23 Mart 2023 Katılımcı seçim liste yönteminin uygulanacağı Tarih- Saati 27 Mart 2023 – 08:30 – 11:00 Katılımcı seçim liste yönteminin uygulanacağı yer Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Program Başlama – Bitiş Tarihi 28 Mart 2023 – 11 Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kuruma kayıtlı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. şartları aranır.

T.C. ISPARTA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO PORTAL NO TOPLUM YARARINA PROGRAMI UYGULANACAK YERLER KATILIMCI SAYISI 1









310531 Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 10 Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 4 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü 3 Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 3 ISPARTA MERKEZİ TOPLAMI 20 2 310533 Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2 Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 4 Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 4 ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI 10 3 310532 Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü 4 Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2 EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI 6 4 310534 Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2 Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2 Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 8 YALVAÇ + ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI 12 GENEL TOPLAM 48

İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, 48 katılımcı ile 4,5 ay süreli, ihtiyaç duyulan temizlik çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Toplum Yararına Program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişiler başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube ve İŞKUR Hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabileceklerdirIsparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak kişiler TYP’ nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.ç) Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (12.760,20 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Kamuoyuna önemle duyurur.