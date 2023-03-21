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Isparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacak

Isparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacak
ISPARTA
G.Tarihi: 21.03.2023 18:32
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        ISPARTA İŞKUR BASIN DUYURUSU

   İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, 48  katılımcı ile 4,5 ay süreli, ihtiyaç duyulan temizlik çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Toplum Yararına Program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyen kişiler başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube ve İŞKUR Hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabileceklerdir
         Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak kişiler TYP’ nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.
Katılımcı Başvuru Tarihleri22 - 23 Mart 2023
Katılımcı seçim liste yönteminin uygulanacağı  Tarih- Saati27 Mart 2023 – 08:30 – 11:00
Katılımcı seçim liste yönteminin uygulanacağı yerIsparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Program Başlama – Bitiş Tarihi28 Mart 2023 – 11 Ağustos 2023
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Kuruma kayıtlı olmak
  3. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
ç)  Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
  1. Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
  2. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. şartları aranır.
 
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
            Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (12.760,20 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
     Kamuoyuna önemle duyurur.                             
  ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
T.C. ISPARTA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NOPORTAL NOTOPLUM YARARINA PROGRAMI UYGULANACAK YERLERKATILIMCI SAYISI  
1 
 
 
 
 
310531		Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü10 
Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü4 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü3 
Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü3 
 ISPARTA MERKEZİ TOPLAMI20
2310533Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü2 
Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü4 
Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü4 
 ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI10
3310532 Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü4 
Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü2 
 EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI6
4 310534Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü2 
Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü2 
Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü8 
 YALVAÇ + ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI12
  GENEL TOPLAM48 


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