Dua edilmesiyle başlayan törende Vali Baruş da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına Orman Haftası kapsamında 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anılarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyleyerek başlayan Vali Baruş “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldular. Bu acı nesiller boyu milletimizin yüreğinde devam edecek. Sadece depremi yaşayanların kalplerinde değil, bütün Türkiye’nin kalbinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin anıları yaşamaya devam edecek. Aramızda depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden bir kardeşimizin anne ve babası da var. Onların acılarını görmek bizleri gerçekten üzüyor, yüreğimiz dağlanıyor. Ama kaybettiklerimizi bir taraftan hayırla yad ederken; geleceğe ilişkin umutlarımızı da çocuklarımız için, gençlerimiz için yeşertmek durumundayız. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde gerçekleştirilen bu fidan dikme etkinliğinde çocuklarımızı görmek, gençlerimizi görmek bizlere onur veriyor, bizleri mutlu ediyor. Bugün dikeceğimiz fidanlar 11 ilimizde kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını yaşatsın. Biz bu fidanlar her gördüğümüzde onların hatırasını yad edelim, hatırlayalım. Ve gelecekte de böyle acılar yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Tedbir alalım, sağlam binalar inşa edelim ve bizden sonrakilere böyle acılar bırakmayalım. Adıyaman'da hayatını kaybeden Şeref kardeşimiz gibi gencecik 23 yaşında, diğer bütün gençlerimizin, bütün vatandaşlarımızın anısının burada kıyamete kadar yaşamasını temenni ediyorum. Kimsenin bunu unutmamasını temenni ediyorum. Bu acı büyük bir acı ama biz yüreğimizdeki acılarla geleceğe ilişkin umutlu adımlar atmayı başarabilen büyük bir milletiz. 81 ilde bütün Türk milleti tek yürek oldu ve depremde acı yaşayan kardeşlerimize yardım elini uzattı, bunun için katkı sağladı, bunu sağlamaya da devam edecek. Sizlerden bu katkıyı devam ettirmenizi rica ediyoruz. Ramazan ayı geliyor, oradaki kardeşlerimiz de sizler gibi Ramazan’ı huşu içerisinde ailesiyle birlikte yaşamak istiyorlar. Çadırlarda, konteynır kentlerde ve kendi evlerinin yanında Ramazan’ı geçirmeye çalışacaklar. Bu Ramazan’da da onları lütfen unutmayalım. Fidanları dikip umutlarımızı yeşerttiğimiz gibi onların umudunu da geleceğe taşıyalım” dedi.