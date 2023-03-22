ITSO’dan 'Alacakların Yeniden Yapılandırması' Toplantısı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) "7440 Sayılı Kanun'la Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.12 Mart 2023 tarihli 32130 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun" hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Defterdarı Osman Kocaş, Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca ve ITSO üyeleri katıldı.Toplantıda konuşan Başkan Çelik; “Bu güzel toplantımızda kamu borçlarımızın yapılandırılması, matrah artırımı, KDV, stopaj ve diğer konularla ilgili bilgiler alacağız. İşverenlerimiz bu yapılandırmadan mutlaka faydalanacaklardır. Ülkemizde pandeminin yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerden dolayı sektörlerimiz ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle küçük kobilerimize kolaylıkla ulaşabileceği nefes kredisinin çıkması ITSO olarak beklentimiz. Bunlarla ilgili kısa sürede çözümler üretilirse mutlu oluruz. Çünkü işverenlerimiz rahatlama ortamına girer.” dedi.Türk vergi sisteminin beyana dayalı olduğunu söyleyen Isparta Defterdarı Osman Kocaş ise, “Türk Vergi Sisteminde beyana dayalılık esastır. Bu vergi sisteminde mükellefe deniyor ki mali yükümlülük içerisinde ne kadar kazanırsan bana beyan edeceksin ve ben bu beyan üzerinden tahakkuk eden vergiyi alacağım. Ne zaman? Yasalarla belirlenen süre içerisinde. Bizim mükelleflerimiz zaman zaman beyan etmiş olmasına rağmen beyan ettiği vergiyi ödemiyor. Bu durumda mali idare zaman zaman yapılandırma yapıyor. Halk arasında vergi affı çıkartıyor. Mükelleflerimizden şöyle bir itiraz geliyor. Bu vergi afları yapılandırmalar vergi adaletsizliğine sebep oluyor. Bakınız bu bir vergi affı değil yapılandırmadır. Yapılandırmada vergi indirimi yoktur.” diye konuştu.Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca da yapılandırmadan en çok etkilenen meslek grubunun yine muhasebeciler olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Yeminli Mali Müşavir Murat Çiftçi tarafından bilgilendirme yapıldı.