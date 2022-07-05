Isparta'da Çiğköfte Sevenlere Müjde! Turşucum'da Büyük Kampanya Başladı.
Turşucum'da üretilen çiğköfteler doğal baharatlar ile elle ve sevgiyle yoğruluyor. Tamamen doğal yöntemler kullanılarak imal ediliyor.
Çiğköfte tutkunkunları için süper fırsat Turşucum'da!
İŞTE O KAMPANYA'NIN DETAYLARI
- Haftanın her günü malzemesiz çiğköfte kilosu sadece 30 TL
- Malzemeli olarak satın almak isteyenler için kilogram fiyatı 50 TL
Adres: Gazikemal Mahallesi, 121. Cadde, No: 14
(Eski Müftülük ilerisi, Sav durağı yanında) ISPARTA
-Telefon:
0 (505) 700 32 94
0 (506) 556 70 74