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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDI

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDI
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 80 BİN 64 LİRA

Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti kanunda belirtildiği şekilde 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirleniyor. Buna göre, 2022 yılının temmuz ayından aralık ayına kadar uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak. Bedelli askerlik tutarı her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Hesaplama formülü ise şöyle:

240000 x 0,333603= 80.064
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