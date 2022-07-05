Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde 01 Temmuz 2022 tarihinde R.Ş. isimli müştekiye ait evinden (1) adet grundıg marka televizyon, (1) adet notebook bilgisayar, (12) adet jack damels marka viski ve (5) karton marlboro sigarası ve birçok giyim eşyasının çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen C.O., M.A. ve M.D. isimli şüpheliler, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç îlçe J.K.lığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çalınan malzemeler bulunarak müşteki R.Ş. isimli şahsa teslim edilmiş olup, şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.