Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü dolayısıyla Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve emniyet mensupları, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaret etti. Vali Vekili Özgödek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehit olan polisleri rahmetle, gazileri saygıyla andı ve Polis Haftası'nı kutladı. İl Emniyet Müdürü Turanlı da duygu ve düşüncelerini paylaşarak Polis Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Türk Polis Teşkilatı, kamu düzeninin koruyucusu ve toplum güvenliğinin en temel öğesi olarak her zaman önemli bir görevi yerine getiriyor.