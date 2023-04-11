Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği (İSFODER) ile Antalya Fotoğraf Kulübü (ANFOK) üyeleri, Eğirdir'i keşfetmek için bir araya geldi. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran'ın karşıladığı fotoğraf sanatçıları, yenilenen Eğirdir Limanı ve Kordon Yürüyüş yolunu gezdiler. Elektrikli tekneyle Hızırbey Camii, Medrese, Kilise gibi tarihi yerleri ve Eğirdir'in doğal güzelliklerini fotoğrafladılar.

Ziyaretleri sırasında, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e teşekkür eden misafirler, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve Eğirdir Belediyesi personelleri ile de yakından ilgilendikleri için teşekkür ettiler.

Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği ve Antalya Fotoğraf Kulübü üyeleri, Eğirdir'deki ziyaretlerinin ardından muhteşem fotoğraflar ve unutulmaz anılarla geri döndüler.