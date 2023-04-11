Isparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yıkılarak yeniden yapılması kararı, gerçekleştirilen depremsellik değerlendirmesi sonucunda alınmıştı. Yeni okul binasının yapımı süreciyle birlikte, daha güvenli eğitim ortamları sağlamayı amaçlayan çalışmalar hızla ilerliyor. İnşaatı devam eden 12 derslikli okul binasının tamamlanmasına çok az bir süre kaldı.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ülkenin geleceğine yapılan yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu belirterek, aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocukların, modern ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim göreceklerini ifade etti. Tüm imkanları seferber ettiklerini ve öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Isparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yenilenmesiyle, öğrencilerin daha güvenli ve modern bir eğitim ortamında öğrenim görmesi sağlanacak.