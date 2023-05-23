T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi, 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Isparta'da kutlanacak.
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Türk mutfağının zenginliklerini sergilemek ve tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Isparta'nın eşsiz lezzetleri ve yöresel mutfağı, bu etkinliklerde yerli ve yabancı misafirlere sunulacak.
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, lezzetli yemeklerin yanı sıra yöresel tatların sunulacağı stantlar, yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri ve Türk mutfağına dair sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ünlü şeflerin sunumlarıyla tadına doyulmaz bir gastronomi şöleni yaşanacak.
Bu özel etkinlikler, Isparta'nın zengin kültürel mirasını ve gastronomi potansiyelini vurgulayarak, yerel ekonomiye ve turizmine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm Isparta halkı ve misafirler, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Türk mutfağının lezzetlerini keşfetmeye davet ediliyor.
Detaylı program ve etkinlikler hakkında bilgi aşağıda sıralanmıştır.
Türk Mutfağı Haftası'na katılımınızı bekliyoruz, unutulmaz bir gastronomi deneyimi için sizleri Isparta'ya davet ediyoruz!
TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI ŞÖYLE
21-27 Mayıs 2023
23 Mayıs 2023 Salı
ISPARTA - Valilik Onü Saat: 11.00
- Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Açılış Töreni
- Isparta'ya özgü 32 çeşit Yemek Sergisi
- Yemek Fotoğrafları Sergisi
- Gül Çorbası İkramı
- Kabune Pilav ikramı
EĞİRDİR - Saat: 14.00
- Açılış Töreni
- Sergi
- Eğirdir Gölü'nde Tekne Gezisi
- İkram
Meydan AVM - Saat:14.00
- Çakal Helvası Dağıtımı
- Yemek Fotoğrafları Sergisi
IYAŞ AVM - Saat:14.00
- İrmik Helvası Dağıtımı
- Yemek Fotoğrafları Sergisi