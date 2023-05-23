Isparta'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Başlıyor!

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI ŞÖYLE

ISPARTA - Valilik Onü Saat: 11.00

Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Açılış Töreni

Isparta'ya özgü 32 çeşit Yemek Sergisi

Yemek Fotoğrafları Sergisi

Gül Çorbası İkramı

Kabune Pilav ikramı

EĞİRDİR - Saat: 14.00

Açılış Töreni

Sergi

Eğirdir Gölü'nde Tekne Gezisi

İkram

Meydan AVM - Saat:14.00

Çakal Helvası Dağıtımı

Yemek Fotoğrafları Sergisi

IYAŞ AVM - Saat:14.00

İrmik Helvası Dağıtımı

Yemek Fotoğrafları Sergisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi, 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Isparta'da kutlanacak.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Türk mutfağının zenginliklerini sergilemek ve tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Isparta'nın eşsiz lezzetleri ve yöresel mutfağı, bu etkinliklerde yerli ve yabancı misafirlere sunulacak.Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, lezzetli yemeklerin yanı sıra yöresel tatların sunulacağı stantlar, yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri ve Türk mutfağına dair sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ünlü şeflerin sunumlarıyla tadına doyulmaz bir gastronomi şöleni yaşanacak.Bu özel etkinlikler, Isparta'nın zengin kültürel mirasını ve gastronomi potansiyelini vurgulayarak, yerel ekonomiye ve turizmine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.Tüm Isparta halkı ve misafirler, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Türk mutfağının lezzetlerini keşfetmeye davet ediliyor.Detaylı program ve etkinlikler hakkında bilgi aşağıda sıralanmıştır.Türk Mutfağı Haftası'na katılımınızı bekliyoruz, unutulmaz bir gastronomi deneyimi için sizleri Isparta'ya davet ediyoruz!