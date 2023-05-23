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Isparta'da Mevsimlik Geçici İşçi Alımı

Isparta'da Mevsimlik Geçici İşçi Alımı
ISPARTA 0
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"Isparta'da SDÜ Bünyesinde Mevsimlik Geçici İşçi Alımı Başlıyor"
SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) bünyesinde 3 Temmuz-29 Eylül 2023 döneminde çalıştırılmak üzere 21 kişi mevsimlik geçici işçi alımı yapılacaktır. Başvurular, 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İŞKUR’un resmi internet sayfasında yayımlanan ilanın kura çekimi, 6 Haziran Salı günü saat 10.00’da SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonunda noter huzurunda yapılacaktır.
Alım yapılacak birim ve görev listesi şu şekildedir:
  • Beden İşçisi - 18 Kişi
  • Traktör Şoförü - 2 Kişi
  • İnşaat Boyacısı - 1 Kişi 
  • Toplam 21 kişi 
Başvuru yapacak adaylar, ilanın detaylarını ve başvuru şartlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden inceleyebilirler. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimiyle belirlenecek olan adaylar, belirtilen dönemde SDÜ bünyesinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.
Mevsimlik geçici işçi alımı, SDÜ'nün personel ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversitenin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunacak adaylara başarılar dileriz."

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