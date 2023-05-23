SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) bünyesinde 3 Temmuz-29 Eylül 2023 döneminde çalıştırılmak üzere 21 kişi mevsimlik geçici işçi alımı yapılacaktır. Başvurular, 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İŞKUR’un resmi internet sayfasında yayımlanan ilanın kura çekimi, 6 Haziran Salı günü saat 10.00’da SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonunda noter huzurunda yapılacaktır.
Alım yapılacak birim ve görev listesi şu şekildedir:
- Beden İşçisi - 18 Kişi
- Traktör Şoförü - 2 Kişi
- İnşaat Boyacısı - 1 Kişi
- Toplam 21 kişi
Mevsimlik geçici işçi alımı, SDÜ'nün personel ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversitenin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunacak adaylara başarılar dileriz."