Isparta'da son günlerde bakkallarda sigara tedarikinde yaşanan güçlükler, hem bakkalları hem de sigara tiryakilerini zor durumda bırakıyor. İl genelindeki bakkallar, tütün (sigara) temininde yaşadıkları sorunlar nedeniyle müşterilerine yeterli stok sağlayamazken, bu durum sigara tiryakileri arasında da rahatsızlık yaratıyor.Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Isparta'da tütün dağıtımını üstlenen firmaların küçük esnafa sigara vermediğini belirtti. Aydın, vatandaşların ise bakkalları stokçulukla suçladığını ifade etti. Küçük esnafın bu zor duruma düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, tütün temininde yaşanan sorunlara tepki gösterdi.Özellikle son dönemde sigara tedariğinde büyük zorluk yaşayan bakkallar, dağıtım firmasının kendilerine kısıtlı oranda ya da hiç sigara vermediğini dile getiriyor. Bu durum ise sigara tiryakilerini mağdur ediyor ve bakkallarla karşı karşıya getiriyor. Sigara ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar, bakkalları stokçulukla suçlarken, bakkallar da dağıtım firmalarının sorumluluğunu ön plana çıkarıyor.Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı sert açıklamada, sigara üreticilerinin tütün ürünlerini kısıtlamak suretiyle bakkalları ve vatandaşları zor durumda bıraktığını belirtti. Aydın, bakkalların ürün temini için plasiyer ve distribütörlerle sürekli tartışmalar yaşadığını ifade etti. Sorunların her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Aydın, firmaların acilen karar alması gerektiğini ve devletin de bu konuya çözüm bulmasını talep etti.Sigara tedariğinde yaşanan sorunlar, hem bakkalların işleyişini olumsuz etkiliyor hem de sigara tiryakilerini mağdur ediyor. Küçük esnafın desteklenmesi ve tütün tedarikinin düzenli bir şekilde sağlanması için yetkililerden çözüm bekleniyor.Ayrıntılar ve güncel bilgiler için Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası ile iletişime geçilebilir.