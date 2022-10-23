Isparta’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.Kaza saat 10.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy kavşağında meydana geldi. Işıklık kavşakta ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Isparta’da ambulans ile hafif ticari araç çarpışması sonucunda ağır yaralanan Havva Avcı (49) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.