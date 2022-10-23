TEK LİSTE İLE YAPILAN

KONGREDE , SELAMİ KILINÇ

DÖNEMİ BAŞLADI

Halen Öğretmenevi Müdürü olarak görev yapan Selami Kılınç, Eğitim Bir-Şen'in yeni başkanı oldu.Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir-Sen Isparta 1 Nolu Şube 7. Olağan Kongresi yapıldı. Halen sendikanın başkan vekili olan Selami Kılınç, kongrede tek aday olarak girdi.Isparta Halk Eğitim Merkezi Salonu’ndaki Kongre sabah saatlerinde başladı.Divan Başkanlığını Abdulkadir Bulgurcu'nun yaptığı kongrede konuşan mevcut başkan Hüseyin Arslan, 4 yıl başkanlık yaptığını bundan sonra da sendika için çalışmaya devam edeceğini söyledi ve çalışma arkadaşlarına ve sendika üyelerine teşekkür etti.Memur Sen İl Başkanı Erdal Demiralay, yaptığı konuşmada sendikacılık faaliyetlerinde gelinen noktalara değindiği ve önemli yol kat edildiğini ifade etti.Diyanet Sen Şube Başkanı Osman Akçil ise konuşmasında eğitim camiasının önemine değindi.Sağlık Sen, Büro Sen, Toç Birsen, Eğitim Birsen 2 Nolu Şubesi ve diğer bağlı sendika başkanları ve kadın kolları başkanı, engelli memursen Başkanı, kısa konuşmalarıyla kongrenin hayırlı olmasını dilediler.Sendikada tek aday olan Selami Kılınç ise konuşmasında haklı ve hakkın savunuculuğunu yapacaklarını, yük ve sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade etti.2900 üyesi olan sendika seçiminde 162 delege oy kullandı. Yapılan seçimde tek liste ile Selami Kılınç, 4 yıllık görevi devraldı.