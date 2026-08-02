Isparta'da Trafik Kazası: Otomobil Refüje Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Zafer Mahallesi'nde Gece Yarısı Kaza: Otomobil Refüje Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Zafer Mahallesi 206. Cadde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Refüje çarparak hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Engin Tatlı yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



