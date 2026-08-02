ORMA Fabrikası'nda talaş deposu bacasında yangın paniği

Isparta'da faaliyet gösteren ORMA Fabrikası'nda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangın ORMA Fabrikası'nın talaş deposu bacasında meydana geldi. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olay nedeniyle fabrikada kısa süreli panik yaşandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.



