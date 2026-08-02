Eğirdir Yolunda Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor! Mahmatlar’daki Gizemli Füzenin Hikâyesi Ne?

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar Köyü yolunda yıllardır dikkat çeken ilginç bir yapı bulunuyor. Yol kenarında yükselen paslanmış füze maketi, görenleri hem şaşırtıyor hem de "Buraya nasıl geldi?" sorusunu akıllara getiriyor. Aradan geçen yıllara rağmen gizemini koruyan maketin hikâyesi ise hâlâ netlik kazanmış değil.

Eğirdir Gölü denildiğinde akla ilk olarak masmavi göl manzarası, elma bahçeleri ve doğal güzellikler geliyor. Ancak Mahmatlar Köyü yolundan geçenler, bu kez doğanın ortasında karşılarına çıkan ilginç bir manzarayla karşılaşıyor.

Yol kenarında bulunan ve üzerinde "ATA" yazısı yer alan füze maketi, uzun yıllardır bölgenin en dikkat çekici simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Gerçek Hikâyesi Bilinmiyor

Maketin ne zaman ve kim tarafından yapıldığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Bölge sakinleri arasında ise farklı rivayetler anlatılıyor.

Bazı köylüler, maketin 1980'li ya da 1990'lı yıllarda bölgeye getirildiğini söylerken, kesin bir bilgiye ulaşılamıyor. Bu nedenle füzenin geçmişi hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki Neden Dikildi?

Bugüne kadar ortaya atılan iddialar arasında şu ihtimaller yer alıyor:

Köyden yetişen önemli bir asker ya da havacılık mensubuna ithafen yapılmış olması,

Metal işçiliğiyle uğraşan bir kişinin sanatsal çalışması olması,

Yol üzerindeki bir işletmeye dikkat çekmek amacıyla yerleştirilmiş olması,

Bir film veya tiyatro dekorundan kalmış bir maket olması,

Eski bir askeri etkinlikten kalan sembolik bir eser olması.

Ancak bu iddiaların hiçbirini doğrulayan resmi bir belge veya kayıt bulunmuyor.

Yıllardır Merak Uyandırıyor

Paslanmış görüntüsü, arkasında yükselen dağ manzarası ve köy evleriyle birlikte adeta film sahnesini andıran füze maketi, bölgeden geçenlerin fotoğraf çekmeden geçemediği ilginç noktalardan biri haline geldi.

Mahmatlar Köyü sakinleri için artık sıradan bir görüntü olan maket, Eğirdir'i ziyaret edenler için ise hâlâ büyük bir merak konusu.

Sizce Hikâyesi Ne?

Mahmatlar Köyü yolunda yıllardır sessizce duran bu ilginç füze maketinin gerçek hikâyesi henüz bilinmiyor.

Belki bir gün bu gizem aydınlanacak...

Peki sizce bu maket neden buraya yerleştirildi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.



