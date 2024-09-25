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Isparta Valisi Aydın Baruş’tan Veda Mesajı

Isparta Valisi Aydın Baruş’tan Veda Mesajı
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Isparta Valisi Aydın Baruş’tan Veda Mesajı

Isparta Valisi Aydın Baruş, 19 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Gümüşhane Valiliği görevine atanması nedeniyle, 25 Eylül 2024 itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu. Görev süresi boyunca Isparta'da hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirten Vali Baruş, Isparta halkına hitaben duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"Hizmet Etmekten Büyük Mutluluk Duydum"

Vali Baruş, 18 Mayıs 2022'de başladığı Isparta Valiliği görevi süresince, Isparta halkıyla iç içe olmaya, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaya, zayıfların ve mazlumların hakkını korumaya gayret ettiğini dile getirdi. "Devletimizin merhamet elinin sıcaklığını tüm Ispartalılara yansıtmaya çalıştım. Ispartalı hemşerilerimden gördüğüm sıcak ilgi, bu şehre olan sevgimi ve bağlılığımı her geçen gün daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

"Her Görevin Bir Sonu Var"

Görev süresinin sona ermesinin kendisinde bir hüzün yarattığını ifade eden Baruş, Isparta halkının kalbini kazanmak ve gönüllerini incitmemek için hassasiyet gösterdiğini belirtti. Mesajında, "Kalbini kırdığım, üzdüğüm ve hakkını bilmeden ihlal ettiğim vatandaşlarımızdan helallik istiyorum. Tüm Ispartalılara hakkım helal olsun" dedi.

Teşekkür Mesajı

Vali Baruş, görev süresince Isparta'nın gelişimi ve vatandaşların refahı için çalışan tüm kamu görevlilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini sundu. Mesajını "Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Allah’a ısmarladık, Isparta" diyerek sonlandırdı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, yaklaşık 2 yıl 4 ay süren görevini tamamlayarak Isparta'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Gümüşhane Valiliği görevine başlayacak olan Baruş, Isparta halkıyla vedalaşarak yeni görev yerine geçecek.

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