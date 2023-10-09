Isparta'da Hem Dini Hem de Resmi Nikah İşlemi

Isparta Müftülüğü, Hem Resmi Hem Dini Nikah Kıyma Yetkisiyle Çiftlere Hizmet Veriyor

2018 yılında il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmesiyle Isparta'da evlenmek isteyen çiftler, müftülükleri tercih etmeye başladı. Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, bu yıl yaklaşık 70 çiftin nikahlarının kıyıldığını ve hem resmi hem dini nikah hizmeti verdiklerini açıkladı.

Çiftlere Yardımcı Olunuyor

Müftülüklerdeki nikah kıyma işlerinin devam ettiğini belirten Böğet, çiftlere yardımcı olmak için özel nikah bürosu oluşturduklarını ve bu konuda gayret gösterdiklerini ifade etti. Nikah için özel memur ve mekanlar tahsis ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çeşitli Nikah Tercihleri

Çiftlerin tercihlerine göre hem salonlarda hem de müftülüklerde nikah kıyabildiklerini belirten Böğet, bu sayede çeşitli nikah ritüellerini gerçekleştirebildiklerini vurguladı. İleri tarihli müracaatların olduğunu da belirten Böğet, çiftlerin resmi ve dini nikahlarını bir arada kıyabildiklerini kaydetti.

Gerekli Belgeler

Nikah için gerekli belgelerin belediyede hangi evrakların gerektiğiyle aynı olduğunu belirten müftü yardımcısı Böğet, sağlık raporu, fotoğraf ve nüfus cüzdanı gibi evrakların yeterli olduğunu dile getirdi. Diğer evrakların müftülük tarafından sağlandığını ve çiftlere yardımcı olduklarını da belirtti.

Isparta Müftülüğü, çiftlere hem resmi hem dini nikah hizmetini sunarak evlilik sürecini kolaylaştırıyor ve çiftlerin tercihlerine uygun şekilde nikahlarını kıyabilmelerine imkan tanıyor.