Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında İlimizde gümrük kaçağı cep telefonu ekranı, cep telefonu bataryası ve cep telefonu yedek parçası vb. parçaların satışını yapan şahıslara yönelik 17/08/2021 günü gerçekleştirilen operasyonda;Akıllı cep telefonu ekranı ve cep telefonu yedek parçaları olmak üzere toplam 2389 adet gümrük kaçağı ürüne el konulmuş, olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.