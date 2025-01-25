Isparta'da Telefon Dolandırıcılarına Şok Baskın

Telefon Dolandırıcılarına Şok Baskın: 478 Bin TL'lik Vurgun Aydınlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına yönelik yürüttükleri titiz çalışmada önemli bir başarıya imza attı.

Müşteki Y.B., kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleri doğrultusunda, dolandırıcıların belirttiği hesaba 478 bin TL para gönderdiğini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın aktarıldığı hesap üzerinden detaylı bir takip başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin, Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda, iki şüpheli başarılı bir operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden S.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli D.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.