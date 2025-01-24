Eğirdir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Karabağlar mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta’dan Konya istikametine seyir halindeki Murat Uncu’nun kullandığı 32 GE 042 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Atilla Demirtaş yönetimindeki 42 ANL 616 plakalı otomobilin hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 ANL 616 plakalı otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Minnet Kocaburun (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

3 Kişi Ağır Yaralı

Her iki otomobilin sürücüleri ile 42 ANL 616 plakalı araçta bulunan İnci Demirtaş ağır yaralandı. Yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayati tehlike kaydıyla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay Yerinde Geniş Çaplı İnceleme

Kazada hayatını kaybeden Minnet Kocaburun’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen her iki araç, kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normal akışına döndü.

Kazanın ardından Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Ari, olay yerine gelerek inceleme ve soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin çalışmalar sürüyor.