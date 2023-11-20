Isparta'da Tehlike Arz Eden Kavşağa Alternatif Yol

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tehlike Arz Eden Kavşağa Alternatif Güzergah Belirleyerek Sanayi Bölgesine Yeni Yol Açtı

Isparta'da bir süredir tehlike arz eden bir kavşak, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kapatıldı. Başkan Başdeğirmen, bu kavşağın yerine daha güvenli bir alternatif güzergah belirleyerek harekete geçti.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile Eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasındaki 10 metrelik yolu 25 metreye çıkaran düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, Gül Küçük Sanayi Sitesi'nin üçüncü kapısının karşısındaki yol trafiğe açıldı. Bu proje, sadece bir kavşağın kapatılmasıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda Isparta'nın trafik sorunlarına çözüm getirecek büyük bir projeyi de içeriyor.

Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, bu yeni güzergahın sadece bir kavşağı kapatmakla kalmayıp, aynı zamanda Isparta'nın trafik düzenini iyileştirecek büyük bir proje olduğunu belirtti.

Başkan Başdeğirmen, yapılan çalışmaların şehre büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, trafik güvenliği ve şehir planlaması konusundaki projelerin devam edeceğini vurguladı.

Gülpetek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan da, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, sanayi bölgesine yapılan kavşak ve diğer düzenlemelerin büyük destek olduğunu belirtti.





