Isparta İŞKUR, İş Arayanları Bilgilendiriyor: Aktif Kal, İstihdama Yakın Dur!

Isparta İŞKUR, İstihdam ve İş Arayanlar Arasında Köprü Oluşturuyor

Isparta İŞKUR, işsizlikle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla dikkat çekiyor. İşveren ile iş arayan arasında köprü vazifesi üstlenen İŞKUR, hem yeni istihdam olanakları sunuyor hem de işverenlere destek sağlıyor. Bu çabalar, kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefine yönelik önemli adımlar atılmasına katkı sağlıyor.

İŞKUR, iş arayanlara sunduğu e-suba.iskur.gov.tr internet platformu aracılığıyla, açık iş pozisyonlarına kolayca başvuru yapma imkanı sunuyor. İnternet üzerinden yapılan başvurular, iş arayanlara daha hızlı ve etkili bir iş bulma süreci sağlıyor.

Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, yaptığı açıklamada, iş arayanların kayıtlarının aktif tutulması için belirli şartların olduğunu belirtti. Höke, "Bir iş arayan, kuruma başvuru yaparak veya internet üzerinden iş başvurusu yaparak kaydını aktif olarak sürdürebilir. Ancak bir yıl içerisinde kuruma gelmeyen veya hiç başvuruda bulunmayan iş arayanların durumları pasife alınır." şeklinde konuştu.

Höke, pasif duruma düşen iş arayanlara SMS ile bilgilendirme yapılmadığını vurgulayarak, bu durumu aktif iş arayanlara özellikle hatırlatılması gerektiğini belirtti. Bu sayede, iş arayanların sürekli olarak güncel ve etkili bir şekilde iş bulma şanslarının arttırılması hedefleniyor.

İŞKUR'un aktif iş arayanlara yönelik bilgilendirme ve destek faaliyetleri, işsizlikle mücadelede etkili bir rol oynamakta ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktadır.







Işkur, işsizliğin önüne geçilmesi noktasında önemli çalışmalara imza atıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte işveren ve işçi arasında köprü olan işkur, hem yeni istihdam kapıları açıyor, hem de işverene destek oluyor.

Bu sayede kayıtlı işsiz sayısının azaltılmasını hedefleyen işkur, ayrıca iş arayanlara internet sitesi üzerinden de iş bulmalarına yardımcı oluyor.

İş arayan vatandaşlar esube.iskur.gov.tr üzerinden kayıt yaparak, kendilerine uygun açık iş pozisyonlarına tek tıkla başvuru yapabiliyor.

İş arayanlara önemli uyarılar da bulunan Isparta işkur il müdürü Mustafa Höke, kayıtlı olduğu halde bir yıl içerisinde kuruma uğramayan veya hiç başvuruda bulunmayanların iş arıyor durumları pasife alınıyor dedi.



Mustafa Höke yaptığı açıklamada ''Bir iş arayanımız herhangi bir şekilde bize gelip bir işlem yaptırdığı zaman kurumumuza gelerek kaydı aktif olarak kalıyor veya internet üzerinden herhangi bir işe başvuru yaptığı zaman kaydı aktif olarak devam ediyor, aktif iş arayan olarak ama bir yıl içerisinde herhangi bir şekilde kurumumuza gelmemiş veya bir işe başvurmamışsa kaydı pasif işsiz olarak pasife düşüyor.

Pasifi iş arayan demek şu demek bizim açımızdan, biz bir işverenimizin talebi olduğunda bize kayıt olan işsizlere

SMS yoluyla ulaşıp işle ilgili bilgilendirme yapıyoruz.

Yani aktif işsizse yani aktif olarak iş arıyorsa ona ilanlarla ilgili bilgi mesajı gönderiyoruz.

Ama herhangi bir şekilde işlem yapmamış ve kaydı pasife düşmüşse artık o SMSler o kişilere gitmiyor.'' Dedi

