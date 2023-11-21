Isparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma Sıkıştı











Isparta'da adliye yolunda dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada, bir araç halk otobüsü ile kaldırım arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, olayın üzerine dikkat çekti.Olay, adliye yolunda meydana geldi. Şahsi araç ile halk otobüsü arasında yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kazayı gören bir vatandaş, "Burası her zaman sıkıntılı, önlem alınmalı" şeklinde yorumda bulundu.Başka bir görgü tanığı, "Otobüs, yolun yarısını geçmiş. Önce onda, küçük araç hızla geçmeye çalışmış. Dönen araç hız yapamayacaktır" dedi.Diğer bir vatandaş ise, "Otobüs mü kullanıyorlar, ambulans mı önce ona karar vermeleri lazım. Ben büyüğüm, yol ver, sinyal yok, kural yok. Ben geliyorum, acilin, yol verin" şeklinde yorumda bulundu.Kaza sonrasında olay yerine gelen yetkililer, inceleme başlattı. Trafikteki dikkatsizliklere karşı vatandaşlar, daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.