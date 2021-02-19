TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı.

En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor.



' Balık Ye Enerjini Yenile'' En taze protein deposu balıklar Gözde Balık tezgahlarında...

KURMA BALIK ( SALAMURA)

6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı





























