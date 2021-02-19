Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ticareti olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda;16.02.2021 tarihinde 1 şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada; toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 50 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli şahıs 17.02.2021 tarihinde çıkarıldığı Adli Makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.