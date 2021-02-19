CHP’Lİ HALICI, BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ’Nİ AĞIRLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, kendisini ziyarete gelen Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ateş’i ağırladı.

Isparta’da önemli bir birliktelik gerçekleşti. Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ateş ve yöneticileri, CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı’yı İl Başkanlık makamında ziyaret etti. Gündeme dair konuların ve Isparta’nın sorunlarının üzerine sohbet edilen birlikteliğin ardından Başkan Halıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında ziyaret için teşekkür eden Başkan Halıcı, “Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Ateş ve yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.