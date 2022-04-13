24 işyeri restore edilecekTarihi Üzüm Çarşısının ilk adasının restorasyonunun tamamlanmasının ardından diğer adaların da restorasyon çalışmaları başlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Üzüm Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, yapılacak çalışmaya ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, ilk olarak 2 adada toplam 24 işyerinin restore edilerek, teslim edileceğini söyledi.Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Tarihi Üzüm Çarşısı’nda diğer adaların restorasyonu için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Restorasyon çalışmaları ilk etapta 2 adada 24 işyerinde başlayacak ve bu yapıların tamamlanmasıyla diğer adalara geçilecek. Bu süreçte restorasyon yapılacak işyerleri Valilik arkasında oluşturulan alanda hizmet vermeye devam edecek. Restorasyon çalışmaları ise 9 Mayıs’ta başlayacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarihi Üzüm Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, yapılacak çalışmaya ilişkin istişarelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Üzüm Çarşısı’ndaki 2. etap çalışma için gerekli izinleri aldıklarını ve altyapıyı hazırladıklarını belirterek, ihalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer tesliminin de yapıldığını söyledi. Çarşı esnafının talebi üzerine çalışmaların Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Üzüm Çarşısı’nda alt sıra hariç tamamı ihale edildi. 2’şerli ada halinde inşaat başlayacak ve restorasyonlu haliyle sizlere teslim edeceğiz. 9 Mayıs’ta müteahhit işe başlamış olacak. Bu süreden önce gerekli önlemleri alarak işyerlerini Valilik arkasında oluşturduğumuz işyerlerine taşımış olacağız” dedi.Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk etapta 2 adada 24 işyerinin restore edileceğini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Daha sonraki etaplarda 2 veya 3’erli şekliyle adalara girerek, restorasyonlarını yapacağız. 2 adadaki çalışmaların 3 ay gibi bir zaman süreceğini tahmin ediyoruz. Ondan sonra da diğer adalara başlayarak bu işi bir an önce bitirip artık burayı normal seyrine bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Esnaflar da ilk adadaki yapılan restorasyon çalışmasından memnun olduklarını belirterek, “Burası çok güzel oldu. Üzüm Pazarı esnafı olarak size güveniyoruz” dediler.