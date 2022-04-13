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ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!

ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
   HABER: SANAYİ İŞLETMELERİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

 T.C.  ISPARTA VALİLİĞİ
                    Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
 
BASIN BÜLTENİ
 
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği; Sanayi İşletmeleri, 1 (bir) yıllık faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 (dört) ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden İl Müdürlüğümüze elektronik ortamda göndermekle yükümlüdürler.
Sanayi işletmelerinin 2021 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2022 tarihi sonuna kadar (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden İl Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) hükümleri kapsamında; Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında göndermeyen, beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (fiili üretim yeri adresi değişikliği, kapasite bilgisi değişikliği, unvan değişikliği, nevi değişikliği), kapanma ve yeniden faaliyete geçme hallerini en geç 1 (bir) ay içerisinde bildirmeyen veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunan sanayi işletmelerine anılan Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.
Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiğinden dolayı, sisteme kayıtlı sanayi işletmelerinin sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini İl Müdürlüğümüze gelmeden e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapmaları gerekmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
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