"Isparta'da Talihsiz Avcı: Arkadaşını Domuz Zannedip Vurdu"

Yalvaç İlçesi Dedeçam Köyü'nde Yaşanan Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Dedeçam Köyü'nde, pazar günü arkadaşıyla ava çıkan Ö.Ç., talihsiz bir olaya imza attı. Av sırasında arkadaşını domuz zanneden Ö.Ç., av tüfeğiyle ateş etti ve olayda R.D. adlı arkadaşı ayağından yaralandı.

Olay Yeri: Dedeçam Köyü Mevkii

Olayın yaşandığı yer olan Dedeçam Köyü mevkii, pazar günü av sezonunun açılmasıyla birlikte bir avcının dikkatsizliği sonucu gündeme geldi. Ö.Ç.'nin, domuz sandığı arkadaşı R.D.'ye yönelik av tüfeğiyle gerçekleştirdiği ateş sonucunda R.D. ayağından yaralandı.

Hızla Müdahale Edilen R.D., Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, R.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, sağlık durumu ciddiyetini koruyan R.D., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu ana kadar alınan bilgilere göre, R.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ö.Ç.'nin Serbest Bırakılması

Olayın ardından ifadesi alınan Ö.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde yaşanan kaza sonucu olduğunu belirten Ö.Ç.'nin durumuyla ilgili soruşturma devam ediyor.