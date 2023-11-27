Isparta'da Sobadan Zehirlenme Olayı

"Isparta'da Kozluçay Köyü'nde Sobadan Zehirlenen 2 Genç, Hastanede Tedavi Altında"

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Gece Vakti Korkutan Olay

Isparta'ya bağlı Kozluçay Köyü'nde bulunan Gürma Madencilik tesisinde meydana gelen olayda, gece vakti kullanılan sobadan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle 2 kişi zehirlendi. Tesis çalışanlarından M.İ (16) ve M.İ. (18), yaşanan olayın ardından sağlık durumları ciddiyetle değerlendirilerek acil müdahale için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hemen Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen gençlere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, acil tedavi gerektiren durumlarını değerlendiren ekipler, gençleri Isparta Şehir Hastanesi'ne nakletti.

Tedavileri Devam Ediyor

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.İ (16) ve M.İ. (18)'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Gürma Madencilik Tesisi'nde Güvenlik İncelemesi

Olay sonrasında yetkililer, Gürma Madencilik tesisinde güvenlik incelemesi başlattı. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazının sebepleri ve güvenlik önlemleriyle ilgili detaylı bir soruşturma yapılırken, benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla önlemlerin artırılması üzerinde duruluyor.