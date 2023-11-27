Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı

Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.11.2023 15:24
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
"Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı"
Dün Akşam Karaağaç Mahallesi'nde Yaşanan Kavga Kanlı Sonuçlandı
Isparta'da dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde çıkan kavga kanlı bir şekilde sonuçlandı. 1819 Sokak'ta gerçekleşen olayda, çok sayıda kişi yaralandı.
Kavgada 6 Kişi Yaralandı
Asker eğlencesinde başlayan kavga, hızla büyüyerek kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre, çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından acil bir şekilde hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.
Polis Geniş Güvenlik Önlemleri Aldı
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Kavganın sebebini belirlemek ve olaya karışanları tespit etmek amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yaralıların Durumu Belirleniyor
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Yetkililer, olayın neden çıktığına dair soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'lı Kahraman Piyade Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, Kuzey Irak Operasyonunda Şehit Düştü
Isparta'da Cinayet: Tartışma Sonucu Arkadaşını Öldürdü
Isparta Beyaza Büründü: Akşam Saatlerinde Kar Yağışı Başladı
Isparta'da 2 Ayrı Trafik Kazası!
Isparta'da Doğanın Muhteşem Gösterisi
Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı
Isparta'da Talihsiz Avcı: Arkadaşını Domuz Zannedip Vurdu
Isparta'da Sobadan Zehirlenme Olayı
10 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek Yeni Fiyatlar Belli Oldu
Yeniden Değerleme Oranına Göre Vergi ve Cezalarda Artış
Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtina Bekleniyor!
80 Maddelik Yeni Torba Yasası İle Dikkat Çeken Düzenlemeler
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
80 SAYFALIK TORBA YASA: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, ÇEK İBRAZ YASAĞI VE DAHA FAZLASI
MİLYONLARCA KADINA GÜZEL HABER: 3 YENİ SİSTEM GELİYOR
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon Başarısı
Isparta Aksu'da Çalınan Keçiler JASAT ve Asayiş Timleri Tarafından Bulundu!
Isparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!
Isparta'da 411 Şok Uygulamada 23 Silah Ele Geçirildi
Isparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma Sıkıştı
Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı
ISPARTA'DA ZEHİRLENME OLAYI...
Meteorolojik Uyarı: 13 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor, Isparta'ya Ne Zaman Etkisi Olacak?
MADENİ 5 TL PİYASAYA ÇIKTI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 YaralıIsparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı23 Kasım 2023
Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını AçtıIsparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı23 Kasım 2023
Isparta'da Talihsiz Avcı: Arkadaşını Domuz Zannedip VurduIsparta'da Talihsiz Avcı: Arkadaşını Domuz Zannedip Vurdu26 Kasım 2023
Isparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma SıkıştıIsparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma Sıkıştı20 Kasım 2023
10 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek Yeni Fiyatlar Belli Oldu10 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek Yeni Fiyatlar Belli Oldu26 Kasım 2023
Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla TamamlandıIsparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı20 Kasım 2023
Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtina Bekleniyor!Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtina Bekleniyor!24 Kasım 2023
Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!23 Kasım 2023
80 SAYFALIK TORBA YASA: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, ÇEK İBRAZ YASAĞI VE DAHA FAZLASI80 SAYFALIK TORBA YASA: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, ÇEK İBRAZ YASAĞI VE DAHA FAZLASI23 Kasım 2023
Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi YaralandıIsparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı26 Kasım 2023
Isparta'da Cinayet: Tartışma Sonucu Arkadaşını ÖldürdüIsparta'da Cinayet: Tartışma Sonucu Arkadaşını Öldürdü26 Kasım 2023
KOVADA KANALI TEMİZLENMESİ İÇİN KARAR ALINDIKOVADA KANALI TEMİZLENMESİ İÇİN KARAR ALINDI22 Kasım 2023
80 Maddelik Yeni Torba Yasası İle Dikkat Çeken Düzenlemeler80 Maddelik Yeni Torba Yasası İle Dikkat Çeken Düzenlemeler24 Kasım 2023
Isparta'da 2 Ayrı Trafik Kazası!Isparta'da 2 Ayrı Trafik Kazası!26 Kasım 2023
Tuvalet İhtiyacını Giderirken Bulduğu Poşetten El Bombaları Çıktı!Tuvalet İhtiyacını Giderirken Bulduğu Poşetten El Bombaları Çıktı!23 Kasım 2023
Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı!Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı!23 Kasım 2023
MİLYONLARCA KADINA GÜZEL HABER: 3 YENİ SİSTEM GELİYORMİLYONLARCA KADINA GÜZEL HABER: 3 YENİ SİSTEM GELİYOR23 Kasım 2023
Aranan Şahıs, Hırsızlık ve Kaçma Suçundan YakalandıAranan Şahıs, Hırsızlık ve Kaçma Suçundan Yakalandı21 Kasım 2023
2. Ulusal Elma Çalıştayı Eğirdir’de Başladı2. Ulusal Elma Çalıştayı Eğirdir’de Başladı22 Kasım 2023
Isparta'da 411 Şok Uygulamada 23 Silah Ele GeçirildiIsparta'da 411 Şok Uygulamada 23 Silah Ele Geçirildi22 Kasım 2023