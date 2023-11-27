"Isparta'da Asker Eğlencesi Kanlı Bitti: 6 Kişi Yaralandı"

Dün Akşam Karaağaç Mahallesi'nde Yaşanan Kavga Kanlı Sonuçlandı

Isparta'da dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde çıkan kavga kanlı bir şekilde sonuçlandı. 1819 Sokak'ta gerçekleşen olayda, çok sayıda kişi yaralandı.

Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Asker eğlencesinde başlayan kavga, hızla büyüyerek kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre, çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından acil bir şekilde hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

Polis Geniş Güvenlik Önlemleri Aldı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Kavganın sebebini belirlemek ve olaya karışanları tespit etmek amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yaralıların Durumu Belirleniyor

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Yetkililer, olayın neden çıktığına dair soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.